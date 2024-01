Calderoli incontra delegazione di amministratori siciliani “Confronto positivo”

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, ha incontrato una delegazione di amministratori siciliani composta dall’Europarlamentare Annalisa Tardino; da Michele Mancuso, Presidente della Commissione parlamentare speciale Statuto e materia statutaria all’Assemblea Regionale Siciliana; e da Maria Francesca Platamone, vicesindaco di Licata.“E’ stato un confronto franco, cordiale e positivo, rivolto ai temi che accomunano la nostra attività istituzionale e sui quali è possibile dialogare in maniera proficua. Particolare attenzione è stata rivolta al tema dello Statuto siciliano, alle misure da mettere in campo contro gli svantaggi derivanti dall’insularità e al nuovo disegno di legge sulle isole minori che ho predisposto. Abbiamo avuto modo di approfondire anche i termini dell’autonomia ora all’esame del Senato, ribadendo l’opportunità per il Mezzogiorno e tutto il Paese di una svolta per la riduzione dei divari nel segno di responsabilità, trasparenza e buona amministrazione. Infine abbiamo prospettato insieme la possibilità di un incontro in Sicilia presso la Commissione speciale, che fisseremo prossimamente”, commenta il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, al termine dell’incontro.– foto ufficio stampa Ministero –(ITALPRESS).