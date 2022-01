Caltagirone: “Trasferimento per assicurare un’assistenza migliore ai pazienti Covid”

Gela. “La soluzione migliore, a garanzia dei pazienti”. Per il manager Asp Alessandro Caltagirone, il trasferimento dei pazienti Covid, dalla terapia intensiva del “Vittorio Emanuele” a quella del “Sant’Elia”, non rappresenta un arretramento, nella scala dei valori, a danno della struttura cittadina. “Ad avere motivato la decisione dell’Asp di Caltanissetta di concentrare tutte le attività di terapia intensiva Covid all’interno del presidio “Sant’Elia” è stata la volontà di assicurare ai pazienti colpiti dal Covid il percorso di assistenza migliore. Per fronteggiare una situazione resa complessa dal numero di operatori medici e non medici che in questi giorni sono risultati positivi nell’area di terapia intensiva del “Vittorio Emanuele” – dice il manager – abbiamo deciso di ottimizzare al meglio le risorse disponibili, focalizzando tutti gli sforzi in un unico presidio con l’attivazione del modulo di venti posti letto di terapia intensiva Covid, presente a Caltanissetta”.