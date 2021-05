“Caltanissetta fa morire di fame Gela”, Gelensis: “Difendere senologia che salva vite”

Gela. La dicotomia tra Gela e Caltanissetta, nelle ultime settimane si è riproposta come non accadeva da tempo. Le ombre che si addensano anche sul futuro della Breast unit all’ospedale “Vittorio Emanuele”, non fanno altro che fornire ulteriori argomenti. Il comitato “Gelensis populus” torna a criticare le scelte istituzionali che sul territorio premiano solo Caltanissetta, a discapito degli altri Comuni. “Se per natura delle cose il ricco comprensorio gelese gravita nell’area della Sicilia orientale, gli obblighi legislativo-istituzionali lo agganciano impropriamente ad una ex provincia, fanalino di coda nelle classifiche annuali per qualità di vita e spopolamento territoriale. Questa sua condizione di ultima della classe non è di certo dovuta ad una sfortunata posizione geografica, ma, molto più verosimilmente, alla incapacità gestionale che i tecnici amministrativi di quella ex provincia hanno dimostrato nel passato e che dimostrano ancora oggi. La verità è che Caltanissetta, non avendo altre risorse economiche, al di là dei servizi pubblici, tende a comportarsi come il leader di un branco di cani che arraffa tutto per sè, facendo morire di fame il resto del branco. La presenza nel suo territorio amministrativo di città come Gela, Niscemi, Butera, Mazzarino e Riesi, serve a giustificare, agli occhi della cieca politica della Regione Sicilia – dicono i componenti del comitato – l’accentramento di servizi che in realtà andrebbero distribuiti nel territorio, soprattutto in quello gelese”.