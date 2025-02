Caltanissetta: la Guardia di Finanza scopre utilizzo illecito di fondi Pnrr

Caltanissetta. I militari del Comando Provinciale di Caltanissetta proseguono nell’attività di controllo finalizzata a garantire che le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) vengano impiegate correttamente per il rilancio economico e il rafforzamento strutturale del Paese. Le verifiche sono supportate da analisi di rischio condotte dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, in collaborazione con Gestore Servizi Energetici S.p.A. e SIMEST S.p.A., finanziaria del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, sotto il controllo del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nell’ambito di questa operazione, i finanzieri di Caltanissetta hanno eseguito specifiche attività di polizia economico-finanziaria per accertare la corretta assegnazione dei fondi destinati all’internazionalizzazione e alla transizione digitale delle imprese. Gli accertamenti hanno rivelato che alcune società avevano ottenuto finanziamenti per un totale di 300.000 euro, destinati alla digitalizzazione dei processi aziendali, all’acquisto di macchinari innovativi per il controllo della qualità dei prodotti e alla creazione di store online per la commercializzazione di prodotti tipici siciliani.

Tuttavia, le verifiche hanno evidenziato che le somme erogate non sono state utilizzate per gli scopi dichiarati. Per questo motivo, i rappresentanti legali delle società coinvolte sono stati segnalati alle Autorità competenti per il non conforme utilizzo dei fondi pubblici, mentre sono state avanzate proposte di sequestro per un importo equivalente alla somma indebitamente ottenuta.