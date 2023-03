Caltaqua chiede sei milioni alla presidenza della Regione, Ati chiamata in giudizio

Attraverso l’Avvocatura dello Stato, però, la presidenza della Regione e l’assessorato hanno chiamato in giudizio anche l’Assemblea territoriale idrica, presieduta dal sindaco di Niscemi Massimiliano Conti. L’Ati, che sovraintende l’intero sistema idrico del territorio, si costituirà, cercando di respingere eventuali pretese economiche a proprio carico. Il presidente e il consiglio direttivo hanno autorizzato l’affidamento di un incarico legale per farsi rappresentare nel procedimento civile, fissato per il prossimo maggio. Gli investimenti sul territorio per le infrastrutture devono ancora essere concretizzati in toto ma Caltaqua vuole tutelarsi finanziariamente, anche rispetto ad obblighi che pone in capo alla Regione.