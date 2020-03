“Caltaqua non ha diritto a tariffe aumentate”, Tar respinge ricorso azienda contro delibera Ato

Gela. Le tariffe idriche definite per il periodo 2018-2019 sono regolari e a Caltaqua non spetta il recupero di presunti costi aggiuntivi che avrebbe sostenuto. I giudici del Tar Palermo hanno respinto il ricorso presentato dai legali dell’azienda, che gestisce il servizio idrico anche in città. Era stata impugnata la delibera dell’Ato Cl6 del giugno di due anni fa che fissava le tariffe del servizio, ritenute non conformi dai manager del gruppo. I legali che li assistono hanno presentato diversi motivi, sostenendo che le tariffe non avrebbero preso in considerazione quote ulteriori dovute all’azienda, che negli ultimi mesi è finita nuovamente al centro delle polemiche, anche in relazione all’esito dei lavori della commissione tecnica e all’eventuale scioglimento anticipato del contratto. I giudici palermitani hanno ritenuto il ricorso non fondato, respingendolo. Secondo quanto indicato nella sentenza, la delibera dell’Ato ha definito in maniera corretta i coefficienti per il calcolo della tariffa, rifacendosi a quanto indicato dall’Autorità di regolamentazione. Non è stata riconosciuta alcuna situazione di emergenza che avrebbe indotto Caltaqua all’acquisto di ulteriori quantitativi d’acqua all’ingrosso per fronteggiare eventi eccezionali, nel periodo compreso tra 2016 e 2017. Secondo i manager, inoltre, l’Ato non avrebbe valutato le quote di un conguaglio da oltre 4 milioni di euro, che spetterebbero al gruppo.