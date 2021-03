“Caltaqua non può fare quello che vuole”, Greco-comitati quartiere: parte petizione

“Questa amministrazione non ha inciuci con nessuno, ha le mani libere per poter agire e, forte di questo, chiedo di fare fronte comune – ha detto Greco – e produrre un dossier nel quale elencare e dimostrare le tantissime inadempienze di una società che, da quando si è insediata, ha fatto quello che ha voluto sulla pelle dei vessati utenti. Ritengo che questo significhi essere coerenti con gli impegni presi in campagna elettorale, e muoversi in quella logica di cittadinanza attiva che perseguo da sempre, in linea pure con il lavoro che ho svolto all’interno della commissione di valutazione dell’operato del gestore del servizio idrico. In quella sede, come si ricorderà, insieme al sindaco di Caltanissetta ci eravamo espressi proprio per una di queste due opzioni, risoluzione o rimodulazione. Del resto, sono le due direttrici lungo le quali mi muovo da quando mi sono insediato, ed è anche uno dei motivi per i quali ho spinto affinchè finalmente l’Ati vedesse la luce nella nostra provincia. Ora c’è solo da stabilire come andare avanti”. Greco ha anche spiegato di voler informare i capigruppo consiliari.