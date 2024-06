Calvario per una frattura, piccolo trasferito a Caltanissetta e domani consulenza a Catania

Gela. L’incidente in giornata, sul lungomare. Un bambino di appena tre anni, cadendo, ha riportato la frattura del femore. Per lui e per la sua famiglia, però, è iniziato un calvario sanitario. Giunti all’ospedale “Vittorio Emanuele”, gli è stato subito comunicato che non era possibile neppure effettuare l’ingessatura. E’ stato quindi trasferito a Caltanissetta, per poi fare ritorno di nuovo in città.