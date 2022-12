“Camaleonte”, investigatore in aula: “Prime informazioni sui Luca da un ex dipendente”

Gli imprenditori, in base a quanto spiegato dai loro legali, segnalarono subito l’accaduto. Secondo le contestazioni, invece, i Luca avrebbero avuto contatti anche con esponenti vicini ai clan etnei. Ipotesi oggi esclusa dai legali che li rappresentano. Prima ancora dell’avvio vero e proprio delle verifiche sul gruppo imprenditoriale, era emersa la presenza nella loro concessionaria di uno dei capi storici di Cosa nostra locale, Crocifisso Smorta. Anche in questo caso, però, le difese hanno richiamato una sentenza di condanna subita da Smorta per estorsioni agli imprenditori, compresa quella legata all’acquisto di una Mercedes. I Luca, già in fase di indagine, ribadirono di essere stati sempre vittime dei clan, che puntavano ad approfittare dell’attività svolta dalle loro società. Le prime notizie sui presunti rapporti pericolosi dei Luca arrivarono alle forze dell’ordine attraverso “un confidente”. Da quanto spiegato dal testimone, si sarebbe trattato di un ex dipendente della concessionaria, che pare fosse in stretto contatto con un componente della polizia giudiziaria che opera sul territorio. L’investigatore sentito ha risposto alle domande delle difese e del pm della Dda di Caltanissetta. Nel corso della lunga udienza, si è riproposto il richiamo alle dichiarazioni fatte da un ex collaboratore di giustizia agrigentino, Giuseppe Tuzzolino. Anche in questo caso, per le difese si tratterebbe di indicazioni del tutto destituite di fondamento. I Luca invece lo denunciarono per ipotesi estorsive. “Ricordo – ha spiegato l’investigatore sentito in aula – che fece delle dichiarazioni su alcuni immobili a Manfria. Facemmo accertamenti su un’abitazione, dove secondo quanto riferì si sarebbero tenuti incontri con esponenti della stidda di Palma di Montechiaro. Ma non risultò nessuna riconducibilità ai Luca”. Oltre a Salvatore Luca e Rocco Luca, sono a processo Francesco Luca, Francesco Gallo, Concetta Lo Nigro, Emanuela Lo Nigro, Maria Assunta Luca. Nel giudizio, anche i poliziotti Giovanni Giudice e Giovanni Arrogante, accusati di averli favoriti. L’istruttoria dibattimentale è ancora alle prime battute. Altri testimoni saranno sentiti in aula. Gli imputati sono rappresentati dai legali Carlo Taormina, Antonio Gagliano, Filippo Spina, Carmelo Peluso, Luigi Latino, Fabio Fargetta, Michele Ambra, Emilio Arrogante, Marina Giudice e Alessandro Diddi.