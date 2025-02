“Cambi in giunta? Non ne abbiamo parlato”, Di Stefano: “Ci sono priorità, poi valuteremo”

Gela. Il primo posto nella graduatoria amministrativa delle impellenze , senza troppi dubbi, va al bilancio stabilmente riequilibrato, seguito dai progetti dei piani di finanziamento e da emergenze strutturali come la sanità cittadina. Il sindaco Di Stefano, anche durante i recenti incontri con gli alleati, non ha mai dato troppo peso alla strategia di giunta. È evidente che cambi in corsa ce ne saranno e lo sanno pure i sostenitori del primo cittadino. In queste settimane, però, l’attenzione è rivolta ad altro. In più occasioni, si è ipotizzato un nuovo ingresso, dopo quelli dello scorso anno dei dem Di Cristina e Fava. Il vicesindaco Viviana Altamore, che segue settori come l’istruzione, potrebbe essere tra gli assessori in uscita ma allo stato non pare esserci nulla di concreto. Altamore, anche ieri impegnata nel suo settore e in riunioni ufficiali in presenza del parlamentare Ars Burtone e sui passaggi del bilancio, prosegue l’attività istituzionale. “Cambi in giunta? Non mi risulta nulla in tal senso – sottolinea il sindaco – come ho detto, è normale che a un certo punto ci saranno situazioni da affrontare e equilibri politici da portare avanti. Onestamente, in questi giorni non ne abbiamo parlato”.