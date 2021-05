Cambia ancora il segretario generale in municipio, Torre lascia: Greco sceglie Patti

Gela. E’ durata veramente poco l’esperienza a Palazzo di Città del segretario generale Giuseppe Torre, che lo scorso febbraio si era insediato in Comune, su decisione del sindaco Lucio Greco. Una scelta maturata dopo l’addio, per raggiunti limiti di età, dell’ex segretario generale dell’ente Giovanna Divono. Era stata avviata la procedura per individuare il successore di Divono. Torre però ha deciso di non accettare l’incarico, definito con decreto del Ministero dell’interno, ad inizio marzo. Greco ha individuato un nuovo funzionario, si tratta di Loredana Patti, che arriva dal Comune di Misterbianco. Ha già dato disponibilità ad accettare l’incarico di segretario generale, con il sì dell’ente catanese. Come era accaduto con Torre, inizialmente opererà a scavalco, fino alla nomina definitiva.