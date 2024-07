Cambia la geografia del centrodestra locale, Catania fuori dall’Ars: Scuvera è deputato

Il ricorso in appello dei legali del sindaco di Mussomeli, gli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, non è stato accolto. Gli elettori sono stati rappresentati dal legale Giovanni Immordino. “Pur non condividendo le motivazioni che hanno determinato l’esito negativo del ricorso- aggiunge- la mia fiducia nell’istituzione giudiziaria non viene minimamente scalfita ed anzi affiderò le mie ragioni alle valutazioni della Corte di Cassazione che in ultima istanza deciderà se nei miei confronti ricorrono o meno i presupposti per dichiarare l’ineleggibilità alla carica di deputato regionale e sovvertire così l’indiscutibile risultato elettorale che mi ha visto risultare di gran lunga il primo degli eletti nella lista di Fratelli d’Italia. La temporanea decadenza dalla carica di deputato non comporterà certamente il venir meno del mio impegno politico per il territorio del Vallone e di tutta la provincia nissena: con tutti gli strumenti amministrativi e politici che avrò a disposizione continuerò a rappresentare in ogni sede le istanze dei territori, dei cittadini e di tutte le categorie produttive che necessitano di una voce per far valere dinanzi le istituzioni le loro legittime aspettative”, ha detto Catania.