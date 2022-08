Cambia “mappa” dirigenti: Patti a lavori pubblici e Autorità urbana, ambiente a Picone

Gela. A Palazzo di Città, ormai è conclamata la necessità di dover far fronte ad un’emergenza, dovuta alla mancanza di un’adeguata copertura dirigenziale. Il contratto scaduto dell’architetto Antonino Collura, le recenti dimissioni dell’ingegnere Fabio Filippino e quelle di qualche mese fa dell’ingegnere Grazia Cosentino (senza dimenticare che l’architetto Emanuele Tuccio è prossimo al pensionamento), hanno messo in fortissima crisi la gestione complessiva della macchina amministrativa. Un passaggio decisivo sarà il consuntivo, che va approvato prima possibile, così da aprire la strada a nuove assunzioni, almeno per uno dei dirigenti che mancano all’appello. Il sindaco Lucio Greco, in questo frangente, ha deciso di rivedere la “squadra” dirigenziale, affidandosi ad interim a chi ancora è in servizio tra gli uffici comunali. Un rimescolamento, per fare di necessità virtù e non bloccare settori strategici. Tra le scelte dell’avvocato c’è anche quella ricaduta sul segretario generale Loredana Patti, che si occuperà ad interim dei settori lavori pubblici e Autorità urbana. Il comandante della municipale Giuseppe Montana (che a sua volta ha chiesto di recente il trasferimento) si occuperà anche dei servizi demografici. All’ambiente e al decoro urbano va l’avvocato Mario Picone, che aveva ricoperto brevemente l’incarico prima dell’insediamento di Filippino.