“Cambio in giunta ci può stare”, Licata: “Di Stefano per la Provincia? Sarà lui a valutare”

Gela. In giornata, qualche particolare in più potrebbe emergere a conclusione di due riunioni che vedranno impegnate le forze politiche che sostengono il sindaco Di Stefano. La settimana in corso, almeno potenzialmente, dovrebbe essere quella dell’ufficializzazione dell’innesto di Romina Morselli, ex componente della giunta Greco e sempre più vicina al rientro nella compagine di governo locale. I dem, ieri, sono stati piuttosto guardinghi sul punto e oggi vedranno il sindaco anche per valutare la definizione di ulteriori aspetti di strategia. “La maggioranza è compatta – dice il commissario di “Una Buona Idea” Rino Licata – l’avvicendamento in giunta? Non vedo nulla di strano. Si è sempre fatto. Accade anche nel governo nazionale. Ci sono degli accordi elettorali e fa bene il sindaco a rispettarli. Non entriamo in merito ai nomi. È una scelta, questa, che spetta al Movimento cinquestelle così come siamo consapevoli che successivamente dovrà esserci un altro ingresso per il Pd. Sono i risultati elettorali che parlano. Altamore ha fatto un ottimo lavoro. È stato un assessore tecnico però ci sono degli equilibri da osservare per mantenere compatta una coalizione. Il gruppo civico dialoga con tutti gli alleati, a partire da Pd e M5s. C’è stata un’accelerazione. Probabilmente, si poteva attendere l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato ma ripeto sono dinamiche che ci possono stare. L’amministrazione va giudicata per quello che sta facendo nonostante le gravi difficoltà finanziarie. Il sindaco ha spesso invitato tutti, comprese le forze di opposizione, a dare una mano. La critica fine a sé stessa non serve a nulla”. La scorsa settimana, i riferimenti di “Una Buona Idea” hanno comunicato pubblicamente i tratti salienti di un percorso civico che man mano si sta strutturando insieme ad altri gruppi fuori dai partiti, sia in città sia in altri Comuni della provincia. Questo però non intacca il “modello Gela”. “Il nostro punto di riferimento è sempre l’agorà politica – continua il commissario – una possibile candidatura di Di Stefano alla presidenza della Provincia? Se verrà chiesto ufficialmente dalla coalizione, sarà un riconoscimento per quanto fatto. Sarà poi il sindaco a decidere. L’attività amministrativa, con tutte le priorità generate dal dissesto, è già piuttosto impegnativa. Però, siamo pronti a valutare questa eventualità”.