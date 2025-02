Cambio in giunta, comunisti al sindaco: “Un incontro urgente per fare chiarezza sulle strategie”

Gela. L’accelerazione per il cambio in giunta, con le dimissioni di ieri dell’avvocato Viviana Altamore, per certi aspetti ha sorpreso anche alcuni alleati del primo cittadino Di Stefano. L’addio di Altamore è stato spiegato per andare incontro a esigenze politiche e ad equilibri interni alla coalizione. I comunisti, che della coalizione di governo della città fanno parte, chiedono un incontro “urgente” al sindaco. “Per discutere le recenti novità riguardanti i movimenti in giunta apprese attraverso gli organi di stampa. Riteniamo sia fondamentale confrontarci sulle future strategie e sulla direzione politica che intendiamo intraprendere come amministrazione”, fanno sapere dalla segreteria retta da Nuccio Vacca.