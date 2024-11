Camera di Commercio, Ars approva norma per la stabilizzazione del personale

Gela. Nella manovra in discussione all’Ars ha ottenuto disco verde la norma che prevede fondi per la stabilizzazione dei dipendenti della Camera di Commercio, sia negli uffici di Caltanissetta sia in quelli di Gela. In totale, sono cinquanta gli operatori che da anni vanno avanti con rapporti di lavoro precari e senza vere garanzie, soprattutto per quello che attiene alla struttura gelese. I fondi sono stati individuati e garantiti.