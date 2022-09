Camera di Commercio, lavori di adeguamento in via Sant’Alfredo: “Condizioni per ripartire”

Gela. Il fermo degli uffici locali della Camera di Commercio potrebbe essere superato. I vertici dell’ente avevano espresso dissenso alla prosecuzione delle attività nell’immobile di via Sant’Alfredo, messo a disposizione del Comune. Una sede non più ritenuta idonea. Le attività della struttura locale sono state bloccate, in attesa di locali che possano essere adatti. L’amministrazione comunale, in queste settimane, non si è fermata. Sono stati ultimati gli interventi di adeguamento dell’immobile di via Sant’Alfredo. “Come settore lavori pubblici – dice l’assessore Romina Morselli – abbiamo fatto tutto quello che è di nostra competenza. Sono stati ultimati i lavori di adeguamento e ripristino. Ci sono state interlocuzioni con i responsabili della Camera di Commercio. La prossima settimana, con gli operatori di Ghelas, provvederemo agli ultimi accorgimenti. Siamo sicuri che adesso ci siano tutte le condizioni per fare in modo che il servizio riparta nell’immobile di via Sant’Alfredo. La città deve avere gli uffici della Camera di Commercio, è troppo importante”.