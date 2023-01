Camera di commercio: “Per viale Mediterraneo nessuna richiesta dal commissario”

Gela. In un periodo di evidenti scostamenti politici, anzitutto a Palazzo di Città, anche la collocazione degli uffici della sede distaccata della Camera di Commercio può diventare oggetto di contesa. L’amministrazione comunale, questa mattina, attraverso il sindaco Lucio Greco e l’assessore Romina Morselli, ha comunicato di aver dato l’assenso ad un provvisorio ritorno della sede locale negli uffici comunali di viale Mediterraneo. Una decisione scaturita dall’esigenza di fare in modo che gli operatori locali possano avere il servizio in città, vista la mole di richieste. Il dirigente provinciale di Fratelli d’Italia Sandra Bennici ha invece messo in luce il ruolo politico del gruppo che “ha voluto fortemente il riavvio della sede distaccata in città”, attraverso interlocuzioni dirette con il commissario Candura. In municipio, però, l’uscita politica dei meloniani non è proprio piaciuta. “Quello che dice il dirigente di Fratelli d’Italia Sandra Bennici non è assolutamente vero – spiegano Greco e Morselli – non c’è stata nessuna richiesta dal commissario Candura per riavere la sede di viale Mediterraneo. E’ stata una decisione dell’amministrazione e sia chiaro è solo provvisoria visto che quei locali sono inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni. Alla Camera di Commercio è stato affidato l’immobile di piazza Roma, dell’ex Provincia. Anzi, esortiamo Fratelli d’Italia e il dirigente Bennici, visto che hanno contatti diretti con il commissario, a farsi parte diligente e a chiedere di accelerare affinché la Camera di Commercio renda fruibile la sede di piazza Roma. La nostra decisione è stata adottata per andare incontro alle esigenze degli utenti e dei dipendenti”. Dal municipio, inoltre, fanno intendere di avere seri dubbi sulle reali intenzioni dei vertici della Camera di Commercio.