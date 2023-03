Camera Commercio, amministrazione: “Fatto tutto il necessario per riportare uffici in città”

Gela. Il riavvio degli uffici locali della Camera di Commercio dà un servizio ad imprenditori ed operatori locali, senza la necessità di raggiungere gli uffici di Caltanissetta. L’amministrazione comunale fa sapere che c’è stato “un forte lavoro per riportare i servizi in città”. Il sindaco Lucio Greco e l’assessore Romina Morselli avevano già provveduto ad effettuare tutti gli interventi per la sede di via Sant’Alfredo. Più volte ci sono state richieste affinché gli uffici riaprissero.