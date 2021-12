“Camere di Commercio accorpate solo per logiche politiche”, Trainito: “Sarebbe un danno”

“Siamo sconcertati dal sistema dei commissariamenti, utilizzato da coloro i quali, non potendo democraticamente guidare le Camere di Commercio, pensano di nominare i commissari. Già il governo Crocetta, in maniera sciagurata, aveva commissariato le Province, il risultato è davanti gli occhi di tutti. Amici a guidare gli enti e servizi zero, basta vedere la situazione degli edifici scolasti e delle strade provinciali. Qualunque decisione dovesse essere presa, pretendiamo, come si fa nel sistema elettorale – aggiunge – che gli effetti si abbiano solo ed esclusivamente alla scadenza naturale degli enti, diversamente dovremo pensare che ciò serve ad altro. Saremo attenti a tutto quello che succederà nei prossimi giorni, denunciando qualunque attività sospetta, facendone memoria, per noi e per le nostre imprese, per il momento in cui gli stessi soggetti verranno a cercarci in campagna elettorale”. Trainito ha scritto direttamente al presidente della Regione Nello Musumeci, al presidente Ars Gianfranco Miccichè e ai deputati regionali.