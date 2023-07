Camilleri, Tomaino, Di Martino e Tuvé verso la riconferma nel Gela

Gela. A meno di un mese dall’annuncio del ripescaggio, il Gela inizia a prendere forma. Dopo l’ingaggio di Gambuzza, ancora da ufficializzare, arrivano le prime riconferme. Pare infatti che Marco Camilleri, dopo essere stato ad un passo dall’Unitas Sciacca, si stia riavvicinando alla squadra di mister Fausciana, dove ha militato anche nella scorsa stagione. Probabili riconferme anche per il difensore Rosario Tuvé, il centrocampista Piero Tomaino, corteggiato dal Vittoria, e il portiere Armando Di Martino, reduce da un’ottima stagione in Eccellenza conclusasi con la retrocessione del Gela FC.

Poche novità in entrata per la squadra biancazzurra. Davide Pettinato infatti, obiettivo del Gela, è stato soffiato ai biancazzurri dai rivali vittoriesi. Per quanto riguarda il ripescaggio, un solo slot libero (almeno per ora) per l’Eccellenza conteso da Accademia Trapani, Gela e Vittoria, con la prima in vantaggio sulle altre due e il Gela davanti al Vittoria.