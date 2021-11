Camion sparito nonostante il sequestro, assolti operaio e titolare di un’impresa

Gela. Un camion, usato per l’attività lavorativa i un’impresa locale, finito nel nulla, nonostante il provvedimento di sequestro amministrativo che era stato imposto. Sequestro, che secondo le accuse sarebbe stato violato. A processo, ne rispondevano un operaio e il titolare della ditta. Entrambi sono stati assolti. Il giudice del tribunale non ha riscontrato i presupposti per individuare responsabilità, penalmente rilevanti. Nel caso dell’operaio, il fatto che gli veniva contestato non è più previsto dalla legge come reato. Rispetto alla posizione del titolare della ditta, invece, è anche emersa la tenuità del fatto.