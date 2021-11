Campagne, crisi e niente acqua: “Vogliono il fotovoltaico al posto delle produzioni?”

Gela. Quella appena trascorsa, per tanti imprenditori agricoli del territorio è stata una delle peggiori stagioni estive di sempre. Acqua razionata, dighe vuote e risposte che non sono mai arrivate, né dalla Regione né dalle istituzioni locali, mentre un intero comparto è flagellato dalla crisi. Anche la prossima potrebbe essere un’annata nera. Ancora oggi, l’acqua è arrivata solo dalle precipitazioni metereologiche degli scorsi giorni. Cimia è quasi vuota e l’interconnessione con Disueri è costantemente fuori uso. Pare che i lavori siano in atto, ma i problemi rimangono. Gli operatori locali sono nuovamente in forte stato di agitazione. Ci sono aziende che vanno incontro a crisi infinite, per mancanza di acqua. “Ancora oggi – dice Liborio Scudera – l’acqua delle dighe finisce in mare. Dobbiamo ringraziare Dio per le piogge, altrimenti saremmo al disastro. Cimia è quasi vuota e se non riuscirà ad invasare almeno cinque milioni di metri cubi, per noi sarà praticamente la fine. Potremmo iniziare a cercarci un altro lavoro”. Come spesso capitato, gli operatori lamentano l’eccessivo silenzio della politica. “Non abbiamo visto nessuno – aggiunge Scudera – qualcosa la stanno facendo il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti e il sindaco di Gela Lucio Greco, ma è ancora troppo poco. Le quote destinate a Cimia, da quello che ci risulta, sono pari a zero. Sarà un altro disastro per l’intero settore”. Tra gli imprenditori agricoli locali, inoltre, si fa strada anche il sospetto che qualcuno possa tentare di approfittare della crisi per acquisire terreni e vaste aree, poi da destinare a parchi fotovoltaici.