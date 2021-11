Campagne devastate da piogge e grandine, agricoltori a Grotticelli: “Servono aiuti”

Gela. Gli agricoltori locali, come avevano già annunciato ieri, si stanno mobilitando, a seguito dei danni ingenti generati dalle piogge e dalla grandine. Intere coltivazioni sono andate perse e tante aziende si trovano davanti al muro dell’incertezza. Domani mattina, gli agricoltori si sono dati appuntamento a Grotticelli, per fare il punto della situazione. Arrivare ad una stima complessiva dei danni, anche da un punto di vista economico, non è semplice, vista la portata di quanto accaduto. A Grotticelli, ci saranno anche il sindaco Lucio Greco e il primo cittadino di Niscemi Massimiliano Conti. Entrambi hanno dato la loro disponibilità. Al confronto parteciperà, tra gli altri, anche il neo assessore all’agricoltura, Giuseppe Licata. All’appello, tra i deputati Ars, ha già risposto il grillino Nuccio Di Paola. Gli operatori chiedono che venga dichiarato lo stato di calamità naturale, così da poter accedere agli aiuti economici, previsti in questi casi. C’è chi ha perso il lavoro già fatto, in un territorio che già risentiva di tutti gli effetti dell’assenza di acqua.