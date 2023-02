Campagne in crisi permanente, Scudera: “L’attenzione è solo per il nord Italia e noi moriamo”

“A Disueri si continua a scaricare l’acqua a mare in maniera sistematica – dice ancora Scudera – per Cimia, invece, una recente circolare stabilisce che non possa invasare più di un milione e mezzo di metri cubi d’acqua. Il governo nazionale sta provvedendo per il nord Italia, attraverso nuovi sistemi e canali per invasare acqua. Nelle campagne locali, invece, non si riesce neanche a sistemare un tubo. Il Consorzio di bonifica è ridotto ai minimi termini e addirittura il commissario ha rifiutato di incontrare una delegazione di agricoltori locali. Veniamo completamente snobbati mentre il comparto agricolo locale muore e non ci saranno possibilità di recupero. Muore l’agricoltura e muoiono migliaia di posti di lavoro. Questo, evidentemente, non è sufficiente. L’attenzione è per le Regioni del nord. Noi, forse, non siamo cittadini dello stesso Stato”.