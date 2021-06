Campagne senza acqua, riunione agricoltori: “Pronti ad una manifestazione di protesta”

Gela. Sembrano intenzionati ad organizzare una manifestazione, mettendo insieme agricoltori gelesi e niscemesi. Ieri, gli operatori del territorio si sono incontrati, dopo aver avuto l’ufficialità su quantitativi idrici per i campi, drasticamente ridotti rispetto al passato. Per i prossimi mesi, in piena estate, tanti non riusciranno ad avere l’acqua necessaria e le attività sono a rischio. Le organizzazioni di categoria e le associazioni dei coltivatori non riescono più ad intravvedere un futuro, neanche quello a breve scadenza. Senza l’acqua per i nuovi innesti, la situazione complessiva è sempre più difficile. I prodotti tipici del territorio potrebbero subire un’ulteriore crisi. Cimia non ha invasato i quantitativi inizialmente previsti, mentre nei mesi scorsi l’acqua di Disueri è finita in mare. C’è anche chi non ha rinunciato a rivolgersi ai pm della procura, ritenendo che il danno arrecato dalla Regione al territorio sia enorme, da milioni di euro. Gli agricoltori lamentano l’assenza di gran parte della politica e anche il tavolo attivato sulle dighe dall’amministrazione comunale gelese, non ha ancora dato esiti particolari.