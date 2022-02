Campagne senza acqua, “stiamo portando in giudizio il dipartimento regionale per i danni”

Gela. La crisi generale, con l’acqua praticamente razionata, continua a pesare sulle campagne locali. Da tempo, gli agricoltori, di Gela e Niscemi, attendono risposte vere, anzitutto sulle dighe. L’interconnessione tra Disueri e Cimia è stata riparata solo di recente, dopo mesi. Non si riescono però ad invasare i quantitativi necessari, neanche per la sussistenza. Gli agricoltori, da alcune settimane, sono tornati a riunirsi. Lo fanno sempre più di frequente. Hanno deciso di agire giudizialmente. Stanno per dare mandato ad un legale. “Chiederemo un risarcimento danni, citando in giudizio il dipartimento regionale”, spiega Liborio Scudera. Secondo la gran parte dei produttori del territorio, il passaggio della gestione delle dighe, dal Consorzio di bonifica al dipartimento, ha sostanzialmente affossato la già fragile economia locale, imperniata su migliaia di aziende agricole. “Ora, sono anche spuntati possibili problemi per Cimia – aggiunge Scudera – siamo veramente stanchi. Per questa ragione, abbiamo deciso di chiedere i danni che il dipartimento regionale ci sta creando. Ci sono perdite economiche enormi, perché non abbiamo l’acqua necessaria”. Alla crisi dell’acqua, si aggiungono i costi di produzione fuori controllo. Le materie prime sono state sottoposte ad un drastico incremento dei prezzi.