Campagne sferzate dal maltempo, Piana allagata: Cascino, “risarcimenti per agricoltori locali”

Gela. “L’ondata di maltempo ha provocato gravissimi danni al territorio locale. La Piana di Gela è praticamente allagata, in diverse zone. I riconoscimenti autorizzati per altre province dell’isola devono essere estesi anche alla città”. Il consigliere comunale Vincenzo Cascino lancia l’allarme per una situazione ai limiti. “Non so neanche se sarà possibile la semina – continua – tanti agricoltori e operatori del settore sono in difficoltà. Il governo non può stanziare fondi solo per altre province. Va considerata anche quella di Caltanissetta o, perlomeno, l’area più colpita dalle intense piogge”. La stima dei danni non è di facile determinazione, ma sono pesanti.