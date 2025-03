Campi Flegrei, Musumeci “Da Governo azione non episodica ma strutturata”

ROMA (ITALPRESS) – “L’azione del governo per il sostegno alla popolazione dei Campi Flegrei in ordine ai recenti eventi sismici è stata per la prima volta non episodica nè estemporanea, frutto invece di una programmazione accurata e consistente, strutturata a partire dal settembre 2023”. Lo ha detto il ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare Nello Musumeci, nel corso dell’informativa urgente alla Camera sui Campi Flegrei.

“Da allora il governo ha voluto accendere i riflettori sull’area dei Campi Flegrei – ha aggiunto Musumeci -, un territorio gravato da un’eccezionale sovrapposizione di rischi naturali, vulcanico, sismico e bradisismico, un rischio a cui 100 mila persone residenti sono esposte ogni giorno”.

“In quell’area un’accurata e responsabile pianificazione urbanistica avrebbe dovuto impedire sin dal Dopoguerra ogni attività edificatoria”, ha sottolineato Musumeci.

“Alla data di ieri i vigili del fuoco avevano avuto circa 1.260 richieste di intervento di cui 1.020 già eseguite. Siamo sempre grati ai vigili del fuoco – ha spiegato Musumeci -. Tale attività ha determinato emanazione di ordinanza di sgombero da parte dei sindaci con l’evacuazione di 163 nuclei familiari per un totale di 388 persone”.

“A fronte della richiesta regionale è stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione civile per i territori di Pozzuoli, Bacoli, Bagnoli e per parte del territorio della Città metropolitana di Napoli”, ha detto ancora Musumeci.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).