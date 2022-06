Campi padel chiusi ad oltranza, protesta a Scavone: “Una vera ingiustizia sociale”

Prima dell’impianto di padel, in quell’area c’era un campetto di calcio abbandonato, trasformato in brevissimo tempo in piazza di spaccio e discarica. Oggi che l’area è stata riqualificata era stata in qualche modo messa a disposizione gratuitamente dei tanti ragazzi del quartiere che avevano trovato un posto per stare lontano dalla strada, come sottolinea Don Filippo Celona che, in segno di solidarietà, ha chiuso simbolicamente anche il campetto di calcio della parrocchia. In mezzo a questi ragazzi anche tanti piccoli talenti del padel che adesso non hanno dove andare. L’appello all’amministrazione adesso è che si faccia chiarezza presto.