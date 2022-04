Campionato Mitjet al Mugello, Emilio Damante: “Weekend molto particolare”

“Porto a casa punti ed esperienza importanti – aggiunge Emilio Damante – con una ottava posizione (p8) in gara 3 che mi da tanta autostima e voglia di lavorare per chiudere il gap dai ragazzi della top 5”. In gara Emilio Damante è stato più attento a non commettere errori, seguendo le indicazioni del team manager. L’ottavo posto segna la continua crescita del pilota gelese nel campionato Mitjet, come testimoniato dai tempi sul giro e gli oltre 15 concorrenti giunti alle sue spalle. “Torno con la consapevolezza di avere un grande team alle spalle – conclude Emilio Damante -, dal team manager Federico Scionti ai fortissimi compagni di squadra che hanno letteralmente dominato il weekend, dai meccanici agli ingegneri che mi spronano e motivano continuamente”. Il campionato Mitjet il prossimo 17-19 giugno farà tappa ad Imola.