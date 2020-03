Campionato regionale Enduro, Ermes Conti sbanca la “Cittadella”

Mi complimento con l’organizzazione – conclude il vincitore della gara gelese -. Correre nel centro abitato è davvero una emozione unica”.

Non è voluto mancare all’appuntamento il solito campione delle due e quattro ruote, Gianni Carfì (Mx Montelungo), 48esimo in classifica generale in sella alla sua Honda 450 solo per problemi nella prova finale. In gara anche gli enduristi gelesi Giuseppe Ratto, Crocifisso Collodoro e il quindicenne Giovanni Aquinato.

“Quando passione e politica si incontrano anche obiettivi importanti diventano possibili – assicura Gaetano Riggio, presidente Mx Montelungo – Abbiamo potuto allestire il parco chiuso e la premiazione nel piazzale esterno al Palacossiga”. Accesso negato al circus del campionato regionale Enduro al palazzetto dello sport comunale ancora privo di energia elettrica. Per i servizi igienici si è reso necessario ricorrere ai bagnotti chimici a noleggio.

Presenti al parco chiuso il sindaco Lucio Greco, il vicesindaco Terenziano Di Stefano, il neo assessore allo Sport Cristian Malluzzo e Ivan Liardi, oltre al presidente del consiglio comunale Sammito.