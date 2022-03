Campo di atletica, commissione convoca tavolo tecnico: Morselli, “una vera area sportiva”

Gela. “Il campo di atletica rimane una priorità che la commissione urbanistica continua a seguire”. Il presidente Vincenzo Casciana spiega che lunedì è già in programma un tavolo tecnico. “Abbiamo convocato il sindaco, l’assessore Romina Morselli e il dirigente – dice – valuteremo gli sviluppi e sappiamo che è stata individuata un’area, di proprietà dell’ex Provincia. Acquisiremo tutti i nuovi elementi e andremo avanti. Non ci siamo mai fermati. Le differenze politiche le mettiamo da parte. Progetti come questi non possono dipendere dalla collocazione politica. Per noi, non cambia nulla. Stavamo già lavorando insieme all’ex assessore Giovanni Costa e lo stiamo facendo adesso anche con l’assessore Romina Morselli e con l’amministrazione comunale”. Casciana, così, risponde, seppur indirettamente, al deputato regionale del Movimento cinquestelle Ketty Damante, che ha scritto al sindaco e poche ore fa ha lamentato un certo immobilismo amministrativo, proprio nella procedura che dovrebbe condurre al nuovo campo di atletica, atteso da anni dalle tante associazioni sportive della città e dagli atleti che si stanno mettendo in mostra, anche a livello nazionale. Lunedì prossimo è in programma il tavolo tecnico, convocato dalla commissione, e sempre la prossima settimana, ma giovedì, la commissione avrà un confronto con le associazioni sportive e con il comitato. L’assessore Morselli conferma che si sta procedendo e non ci sono rallentamenti. “Questa soluzione dell’area di proprietà della Provincia ci sembra quella migliore e si è posta negli ultimi giorni – spiega – i particolari li forniremo quando avremo completato le valutazioni. In ogni caso, l’intenzione è di andare oltre la sola pista di atletica, vogliamo realizzare una vera e propria area sportiva, da inserire anche nel piano triennale delle opere pubbliche. Il sindaco sta monitorando tutta la procedura e ha avuto contatti importanti. L’assessore Terenziano Di Stefano ha confermato che la copertura finanziaria può arrivare dalle compensazioni. Abbiamo ricevuto la convocazione dalla commissione urbanistica e siamo pronti a rispondere e ad andare avanti, indipendentemente da quello che possa pensare qualcuno. Il confronto con le associazioni sportive per noi è sempre importante”.