Candidatura Unesco, esperti riuniti al liceo “Eschilo”: “Campagna di scavi a Bitalemi”

Gela. Questa mattina, al liceo classico “Eschilo”, il professor Giorgio Piras, docente di filologia classica e direttore del Dipartimento di scienze dell’antichità, all’Università romana “La Sapienza” ha tenuto una lezione, con oggetto “Il valore del passato per leggere il presente”. Mentre la professoressa Rita Sassu, docente di Classical archeology, all’Università Unitelma Sapienza, è intervenuta su “Lo splendore delle colonie greche in Sicilia”. La partecipazione è stata ampia, con studenti e docenti. Erano presenti, il dirigente scolastico del Liceo Prof. Maurizio Tedesco, Il sindaco Lucio Greco, il Prof. Alessandro Morselli dell’Università di Roma Sapienza, il Presidente del Club per l’Unesco Giuseppe Nicoletti, il direttore del Parco Archeologico di Gela, Luigi Maria Gattuso e l’ingegnere Giuseppe Morselli per il Comitato per la Candidatura della Identità Culturale della Valle del Gela. Si tratta di iniziative del Comitato per la candidatura Unesco dell’Identità culturale della Valle del Gela e del Club per l’Unesco, che hanno ripreso il percorso della candidatura interrotto dalla pandemia.