Cane salvato da un poliziotto: “Ha bisogno di un intervento delicato, chi può contribuisca”

Gela. Lo scorso 7 marzo, mentre imperversava un nubifragio nella zona di Gela, un agente della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela, stava percorrendo la SS115 quando si accorgeva della presenza di quello che sembrava un oggetto marrone sulla carreggiata. Nonostante libero dal servizio e con la sua famiglia in auto, l’agente cercava di capire di cosa si trattasse: un cane malconcio, probabilmente investito da qualche mezzo in transito poco prima. L’agente bloccava immediatamente la marcia e, aiutato da altri automobilisti in transito che nel frattempo si fermavano a dargli una mano, copriva con alcuni asciugamano che aveva in macchina l’animale zuppo per la forte pioggia, portandolo in una vicina stazione di servizio e mettendolo al riparo. Contemporaneamente, avvisava la Centrale Operativa del Commissariato al fine di far intervenire personale che avrebbe potuto soccorrere l’animale. Effettivamente, 15 minuti dopo interveniva un’associazione convenzionata con il Comune di Gela (che presta assistenza agli animali bisognosi) che portava l’animale al riparo presso il loro centro sito a Butera, località a pochi chilometri da Gela.