Cannabis legale, oltre 600 mila firme raccolte in Italia: in città sostegno a referendum

Gela. I numeri già registrati a livello nazionale, con oltre seicentomila firme raccolte, consentono ai promotori del referendum per la legalizzazione della cannabis di presentare i faldoni in Cassazione, per andare avanti nell’iter. Questa mattina, è possibile firmare anche in tante piazza italiane, compresa piazza Umberto I. Sono tante le sigle, politiche e non, che supportano l’iniziativa referendaria. In città, ci sono imprenditori che stanno investendo nel settore della cannabis a scopo terapeutico. David Melfa è tra i pionieri, almeno a livello locale, e supporta l’iniziativa. E’ tra gli organizzatori del banchetto informativo, per la raccolta delle firme. Insieme a lui, un giovane produttore, Kevin Nastasi. Arrivare alle urne per l’obiettivo di legalizzare la cannabis, consentirebbe anzitutto di rivedere il trattamento, ancora troppo restrittivo, previsto sia a livello penale che amministrativo. Secondo i promotori, inoltre, una legalizzazione depotenzierebbe il controllo del mercato, in mano alla criminalità.