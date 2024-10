Cannella “Il Teatro Garibaldi di Palermo torna a nuova vita”

PALERMO (ITALPRESS) – “Lo avevamo promesso e lo abbiamo mantenuto. Il teatro Garibaldi è stato restituito di fatto alla pubblica fruizione. Sarà riaperto in maniera definitiva grazie a un partenariato speciale pubblico-privato, a una sinergia tra amministrazione comunale e privato che consentirà al teatro di vivere di nuova vita. E’ uno spazio recuperato per la città di Palermo, è un teatro importante che peraltro insiste in una zona, in un quartiere, quello del centro storico, della Kalsa, di piazza Magione. Una zona molto importante sotto il profilo culturale, di grande interesse. Potrà ospitare spettacoli e manifestazioni e dare così una ulteriore ribalta al mondo culturale palermitano e non solo”. Così il vicesindaco e assessore comunale alla Cultura di Palermo, Giampiero Cannella, che ha disposto con una delibera di “procedere ad avviare un partenariato speciale pubblico privato secondo quanto previsto dalla legge, con riferimento alla riqualificazione e gestione del Teatro Garibaldi”. Il partenariato speciale pubblico privato, si legge nella delibera, viene indicato come “utile strumento innovativo che può sostenere e promuovere il cambiamento nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, rendendo fruibile il bene pubblico e arricchendo l’offerta culturale del territorio, alla luce di quanto contenuto nella proposta culturale presentata dalla Fondazione Studio Rizoma ETS che sarà oggetto di concertazione ai fini della predisposizione di un apposito Avviso Pubblico”.– foto Italpress –(ITALPRESS).