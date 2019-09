CANOA SLALOM, HORN VINCE IL BRONZO NEL K1 IN GERMANIA

MARKKLEEBERG (GERMANIA) (ITALPRESS) – La canoa slalom azzurra torna protagonista a Markkleeberg, in Germania, per la quarta prova di coppa del mondo. Tra le rapide del canale tedesco arriva la prima medaglia italiana che porta la firma di Stefanie Horn nel K1 femminile. L’atleta della Marina Militare conquista uno splendido bronzo (99.66). Sul gradino più alto del podio sale la neo campionessa europea, la tedesca Ricarda Funk in 95.27, davanti alla campionessa olimpica Jessica Fox, argento in 99.02. Per Stefy Horn si tratta della seconda medaglia di coppa del mondo in questa stagione dopo l’oro conquistato nella terza tappa a Tacen. Ottime anche le prestazioni della canadese maschile che porta in finale Raffaello Ivaldi, 8^ in 99.83 con un percorso netto, e Stefano Cipressi, 10^ posto in 102.51. Si ferma invece in semifinale Roberto Colazingari con il 20° tempo in 100.30. Domani ancora azzurri in gara con Giovanni De Gennaro, Zeno Ivaldi e Marcello Beda nella semifinale K1 maschile mentre Elena Micozzi e Marta Bertoncelli andranno a caccia della finale nel C1 femminile. Nel pomeriggio spazio alle gare dell’extreme slalom con il campione del mondo Christian De Dionigi al cancelletto di partenza.

