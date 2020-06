“Canoni non pagati”, Comune agisce per ottenere rilascio chiosco piazza Umberto

Gela. Sarebbero stati accertati canoni non pagati per la concessione che ammontano ad oltre 40 mila euro. L’amministrazione comunale, a seguito di verifiche dei tecnici del municipio sugli immobili dati in affidamento a privati, ha deciso di agire per ottenere il rilascio del chiosco di piazza Umberto. L’attuale gestore non avrebbe adempiuto agli impegni economici e per il Comune la storica struttura deve essere rilasciata. Da Palazzo di Città è partito l’ordine di revocare la convenzione, autorizzato con delibera della giunta.