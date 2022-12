Cantiere senza ripristini, una falla in via Europa: “È uno scempio”

Gela. È uno dei troppi ripristini non eseguiti o comunque lasciati a metà. Da oltre venti giorni, residenti ed esercenti di via Europa non sanno più a chi rivolgersi. I resti di un mini cantiere sono abbandonati al loro destino. La falla sul selciato stradale è un rischio per l’incolumità di chi transita in quel tratto, soprattutto per chi lo percorre a piedi. Anche la recinzione di sicurezza è quasi del tutto divelta.