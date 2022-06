Cantiere supermercato, consiglieri chiedono gli atti: struttura realizzata a Macchitella

Gela. Verrà formalizzato a breve e servirà ad acquisire gli atti della procedura che ha poi portato all’avvio dei cantieri di un supermercato, in viale Mattei, a Macchitella. La struttura commerciale si affaccia anche su un tratto della Gela-Manfria. I consiglieri comunali di “Liberamente” Vincenzo Casciana (presidente della commissione consiliare urbanistica) e Pierpaolo Grisanti, insieme al leghista Giuseppe Spata, hanno deciso di procedere con un accesso agli atti, negli uffici del municipio. Sull’immobile in fase di realizzazione, da almeno un anno non sono mancate verifiche e polemiche, ora alimentate anche dai residenti di Macchitella, a seguito dei lavori per la posa del by-pass fognario. Ci sono stati sopralluoghi anche delle forze dell’ordine e pare che approfondimenti siano in corso. I tre consiglieri comunali intendono acquisire dati ed elementi tecnici, sia rispetto all’area privata sulla quale è stato realizzato l’immobile sia sulle variazioni dovute alla necessità della posa del by-pass fognario.