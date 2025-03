Cantieri consortile fermi da due anni, Lorefice al ministro: “Intervenga il commissario”

Secondo Lorefice, il pericolo è che il sistema venga lasciato al proprio destino mentre al nord si interviene con celerità. La procedura è in carico alla Regione. “L’ennesima situazione inaccettabile per la Sicilia e in particolare per quelle aree già compromesse a livello ambientale e che, per la gestione delle acque reflue, espone il nostro Paese alla quarta sanzione da parte dell’Unione Europea, con un aggravio spaventoso per la finanza pubblica. Chiedo quindi al ministro – aggiunge – se sia a conoscenza della vicenda e, soprattutto, se non ritenga opportuno affidare il completamento dell’opera al commissario straordinario unico per la depurazione, al fine di sbloccare l’iter e garantire finalmente la realizzazione di un’infrastruttura essenziale per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica, messi a dura prova da anni di inquinamento. Il ministro Pichetto Fratin, sappiamo essere sicuramente al corrente di quanto un impianto di depurazione efficiente sia essenziale per la salvaguardia degli ecosistemi e della salute pubblica, avendo egli stesso recentemente partecipato all’inaugurazione del depuratore di Affi. E se questo vale per Affi, a maggior ragione deve valere per Gela, un’area classificata a elevato rischio di crisi ambientale, con un piano di risanamento e disinquinamento ambientale inattuato e inserita tra i Siti di Interesse Nazionale per la bonifica. Insomma, siamo alle solite? Mentre al nord si tagliano nastri, qui al Sud si tagliano fondi? Chiedo quindi al ministro se non sia opportuno intervenire con la stessa solerzia dimostrata altrove, essendo inaccettabile classificare l’Italia in territori o cittadini di serie A e di serie B. Il territorio di Gela e i gelesi hanno già pagato troppo in salute e ambiente, ulteriori lungaggini burocratiche non possono e non devono andare ad esacerbare una situazione di degrado ambientale e sanitario insostenibili”. Se il sistema di depurazione di Macchitella ha potuto usufruire degli interventi di adeguamento e rafforzamento, con il commissario straordinario, la vicenda del consortile, in capo alla Regione, non sembra andare verso soluzioni spedite. L’amministrazione comunale ha avuto incontri a Palermo, sul tema, ma i cantieri sono fermi.