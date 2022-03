Cantieri e ripristini stradali, “aziende rispettino le regole e servono i cronoprogrammi”

Gela. Si è tenuto questa mattina, in aula consiliare, l’incontro tra il Comune e i gestori dei sottoservizi di reti pubbliche Caltaqua, Open Fiber, Enel, Italgas e Tim. Al tavolo tecnico hanno preso parte anche responsabili di Ghelas e Ati. In rappresentanza dell’amministrazione comunale, c’erano il sindaco Lucio Greco, il presidente del consiglio Salvatore Sammito, l’assessore ai lavori pubblici, Romina Morselli, quello al decoro Urbano e alla polizia municipale, Giuseppe Licata, i tecnici del settore manutenzione urbana insieme a quelli che si occupano delle autorizzazioni per gli scavi e i rappresentanti della commissione affari generali, impegnati in una revisione del regolamento sulla manomissione dei sedimi stradali. In apertura, sono state esposte le numerose criticità riscontrate da amministratori e tecnici nel corso dei sopralluoghi condotti in tutta la città nelle ultime settimane. Criticità relative ai materiali utilizzati, scadenti e che stanno causando il moltiplicarsi di contenziosi, e a strade letteralmente devastate, come è emerso dagli incontri degli ultimi giorni con i comitati di quartiere. “L’amministrazione intende voltare pagina, ma senza incrinare i rapporti con le importanti società che gestiscono servizi di pubblica utilità. A lungo, abbiamo sperato – ha dichiarato l’assessore Morselli – che queste società, più volte richiamate, iniziassero ad adottare degli accorgimenti particolari nel sistemare la sede viaria dopo gli interventi, ma purtroppo non è avvenuto e adesso che i lavori si stanno facendo sempre più numerosi vogliamo mettere un punto e gettare basi nuove”. L’assessore Morselli ha reso noto di voler arricchire l’organico del settore lavori pubblici, inserendo una figura che si occupi solo del rapporto con i gestori e che monitori tutto scrupolosamente.