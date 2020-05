Cantonale torre piazza Calvario a rischio cedimento, autorizzati primi lavori

Gela. Poco meno di 5 mila euro per mettere in sicurezza il cantonale della torre trecentesca di piazza Calvario che rischia seriamente di cedere. L’amministrazione comunale ha preso atto della perizia tecnica predisposta per gli interventi e ha dato seguito agli adempimenti per la copertura delle somme. L’allarme era arrivato dal professore Nuccio Mulè, come spesso capita quando si tratta dell’abbandono del patrimonio culturale della città. Sindaco e assessori hanno autorizzato gli interventi che prevedono, tra le altre cose, la collocazione di contrafforti per impedire cedimenti e di una rete in acciaio contro la caduta di calcinacci.