Caos al pronto soccorso, un uomo aggredisce infermiere e guardia giurata

Gela. Un uomo, del quale al momento non si conosce l’identità, nella notte ha creato caos al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Avrebbe fatto accesso intorno alle 4, iniziando subito ad inveire. Ha aggredito un infermiere e poi si è scagliato contro la guardia giurata della “Sicilia Police”, in servizio nella struttura di via Palazzi. Per almeno un’ora, la guardia giurata ha dovuto fare i conti con la furia dell’uomo. Pugni, calci e pesanti minacce, fino all’arrivo delle forze dell’ordine. La guardia giurata, nonostante la violenza, ha comunque evitato che l’uomo potesse causare conseguenze agli altri pazienti, presenti in astanteria.