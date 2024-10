Caos centro diabetologico, pazienti lasciati al loro destino: “Asp incapace di organizzare”

Gela. Come già segnalato dalla nostra redazione, il centro diabetologico di Asp versa in una grave condizione. Il servizio è stato ridotto ai minimi e manca una vera organizzazione. Questa mattina, un paziente giunto da Grammichele è stato rimandato indietro nonostante la prenotazione già formalizzata. Proprio oggi, una verifica l’hanno fatta il presidente della commissione consiliare ambiente e sanità Floriana Cascio, il consigliere civico Massimiliano Giorrannello e l’assessore Filippo Franzone. “Dopo tutte le varie segnalazioni di criticità del servizio, abbiamo condotto una verifica – dice Cascio – pazienti con prenotazione rispediti a casa, un servizio di sole diciassette ore rispetto alle precedenti quarantacinque, garantite quando era in servizio il dottor Ponticello, poi andato in pensione. Nonostante Asp fosse a conoscenza del pensionamento, non ha saputo organizzare il servizio. Il caos è totale”.