Caos idrico, diffida di Pierobon a commissione: ripartono lavori su eventuale risoluzione contratto

Gela. L’assessore regionale Alberto Pierobon, con una nota ufficiale, ha spiegato che quanto fatto dalla commissione tecnica, chiamata a decidere sul futuro del rapporto con il gestore del servizio idrico, è da rivedere. Nella nota pervenuta anche al commissario dell’Ato Cl6 Rosalba Panvini, che ha presieduto la commissione, si parla espressamente di “inadempimento”. I lavori della commissione si sono conclusi, senza però che emergesse una posizione chiara sulla possibile risoluzione del contratto, per inadempimento da parte di Caltaqua, oppure sulla prosecuzione del rapporto. Ora, la commissione, della quale fa parte anche il sindaco Lucio Greco, dovrà seguire i dettami indicati da Palermo. E’ già stata convocata una nuova riunione, fissata per la prossima settimana. Sembrava che il ciclo di verifica fosse concluso, invece le forti critiche espresse dall’assessorato regionale, praticamente fanno ripartire i lavori, per un periodo di almeno altri trenta giorni. “Non c’è altro tempo da perdere – spiega il sindaco Lucio Greco – bisogna lavorare con attenzione su tutte le questioni che possano riguardare la risoluzione del contratto. La mia posizione e quella del Comune di Gela sono chiare, riteniamo ci siano tutti gli estremi per decretare la risoluzione del contratto, per inadempimento. Che sia chiaro, però, questa è la mia posizione, almeno per quanto riguarda il Comune di Gela”.