Caos idrico, ferma condotta San Leo per una falla: a Caposoprano acqua off limits

Gela. Una perdita consistente lungo la condotta San Leo-Caposoprano ha interrotto ogni fornitura idrica ai serbatoi Caposoprano e Montelungo. Il guasto è stato registrato la scorsa notte e da Siciliacque fanno sapere che ci vorranno almeno dodici ore per la riparazione, il riempimento e la disinfezione. La falla si è aperta in contrada San Leo e non è la prima volta che capita. Caltaqua, questa mattina, ha comunicato che i disservizi idrici toccheranno soprattutto Caposoprano alto e basso, San Giacomo alto e basso, Fondo Iozza e le zone di Scavone e Marchitello. In base ad una nota ufficiale inoltrata da Siciliacque, la distribuzione dovrebbe riprendere entro le ore 12 di domani.