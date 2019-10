Caos idrico, Greco chiede consiglio comunale monotematico: caso Caltaqua in aula

Gela. Disservizi e bollette alle stelle, sono ormai da mesi al centro di un dibattito pubblico, che forse per la prima volta sta contribuendo ad aprire la pista della risoluzione del contratto che lega i Comuni dell’Ato idrico a Caltaqua, la società italo-spagnola che gestisce l’intero appalto. In settimana, è prevista una nuova riunione della commissione tecnica, dopo la reprimenda istituzionale dell’assessore regionale Alberto Pierobon, che ha diffidato il commissario Rosalba Panvini e gli altri componenti. Devono assumere una posizione chiara o in direzione della risoluzione del rapporto oppure verso quella della prosecuzione del contratto. Davanti ad un susseguirsi costante di disservizi e con la città che pian piano prende veramente coscienza delle storture della gestione privata, il sindaco Lucio Greco ha deciso di portare la questione in consiglio comunale. Nelle ultime ore, ha inoltrato una richiesta per una seduta monotematica, tutta dedicata al servizio idrico. Pare che la data indicata possa essere quella del prossimo 8 novembre.