Caos idrico, Greco chiede relazioni tecniche a tutti i Comuni: Cisl, “rete colabrodo”

Gela. Come se non fosse stata sufficiente l’emergenza idrica che ha messo in ginocchio gran parte della città, negli ultimi giorni erogazione e forniture sono nuovamente ridotte, sempre a causa di disservizi. Siciliacque e Caltaqua, a turno, comunicano la necessità di interventi d’urgenza. A rimetterci sono gli utenti, che però pagano a prezzo pieno il costo dell’acqua fornita dai privati. Questa mattina, si è riunita la Commissione tecnica, che sulla carta può anche decidere la revoca del contratto di servizio, qualora venissero accertati i disservizi. Presieduta dal commissario dell’Ato Cl6 Rosalba Panvini, adesso ne fa parte anche il sindaco Lucio Greco. Inizialmente, non era prevista la partecipazione del Comune di Gela. La commissione deve, a breve, presentare una dettagliata relazione alla Regione e l’assessore al ramo Alberto Pierobon non concederà proroghe. Quindi, si deve accelerare. I componenti hanno deciso di mettere da parte l’ipotesi della nomina di due consulenti, inizialmente avanzata. Non ci sono risorse economiche e non c’è tempo per il bando di gara. Nomine che erano state contestate dal segretario confederale della Cisl Emanuele Gallo, che sta seguendo l’intera vicenda, pur non facendo parte della commissione. Greco ha chiesto ufficialmente che tutti i sindaci dei Comuni che rientrano nell’ambito gestito da Caltaqua facciano pervenire una dettagliata relazione sullo stato del servizio idrico e sugli eventuali disservizi riscontrati. Fino ad oggi, sono state trasmesse solo quelle dei comuni di Butera e Resuttano. La relazione prodotta dal Comune di Niscemi, invece, risulta incompleta. “In questo modo – spiega Greco – sarà possibile avere a disposizione elementi tecnici, che potremmo usare anche per decidere di rescindere il contratto. E’ un’ipotesi che continuiamo a valutare”. Tocca alle amministrazioni comunali del territorio far pervenire i dati. “Chi non trasmetterà la relazione – continua Greco – si assumerà le proprie responsabilità, sostanzialmente escludendo disservizi sul territorio di competenza. Io lavoro seriamente e senza compromessi”. I componenti torneranno a riunirsi a fine settembre.